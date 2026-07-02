В Волгограде трех бизнесменов осудят за хищение 190 млн на строительстве очистных

Установлено, что обвиняемые, являясь подрядчиком и субподрядчиками в рамках муниципального контракта на выполнение работ по строительству первого этапа сооружений биологической очистки на острове Голодный в Волгограде, с декабря 2020 года по март 2023 года похитили более 190 млн рублей путем замены оборудования на более низкое по стоимости.