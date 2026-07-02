В Адыгее пенсионерка погибла от укусов обезьяны, возбуждено уголовное дело

В Адыгее возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после того, как обезьяна напала на 84-летнюю женщину, сообщило следственное управление СК РФ по республике в «Максе». Трагедия произошла 2 июля.
Пенсионерка ухаживала за животным, которое содержалось в вольере на территории частного дома. Женщина приоткрыла дверцу, чтобы дать обезьяне еду, в этот момент примат накинулся на нее и сильно покусал ноги. От полученных ран женщина скончалась на месте.
В момент нападения в доме находился также 39-летний внук погибшей, обезьяна набросилась и на него, причинив ему травмы. Мужчину доставили в больницу, где ему оказали помощь. Как оказалось, на территории частного домовладения незаконно содержались и другие экзотические животные, они принадлежат внучке умершей. Сейчас криминалисты выясняют все обстоятельства трагедии.
Недавно похожий случай произошел в Таиланде, где домашняя обезьяна насмерть загрызла семилетнего мальчика, игравшего возле дома. Дедушка, спасший животное в 2022 году, выпустил его в горы, полиция ищет агрессивного примата.