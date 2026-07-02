В Адыгее пенсионерка погибла от укусов обезьяны, возбуждено уголовное дело

В момент нападения в доме находился также 39-летний внук погибшей, обезьяна набросилась и на него, причинив ему травмы. Мужчину доставили в больницу, где ему оказали помощь. Как оказалось, на территории частного домовладения незаконно содержались и другие экзотические животные, они принадлежат внучке умершей. Сейчас криминалисты выясняют все обстоятельства трагедии.