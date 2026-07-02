Бастрыкин попросил разрешить возбудить дело против экс-судьи из Сочи за взятку в 25 млн

Ранее сообщалось, что в Москве 235-й гарнизонный военный суд начнёт разбирательство по делу бывших высокопоставленных офицеров Росгвардии Виктора Стригунова и Владимира Панова, обвиняемых в коррупции и многомиллиардном ущербе при исполнении госконтрактов. Следствие утверждает, что они получали незаконные вознаграждения от коммерческих структур, в том числе за строительство учебного центра в Кемеровской области, начатое вопреки ограничениям по участку.