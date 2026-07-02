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Обобрали до нитки: в Белгороде банда похитила героя СВО

Следственные органы СК России по Белгородской области завершили расследование уголовного дела против троих местных жителей.

Следственные органы СК России по Белгородской области завершили расследование уголовного дела против троих местных жителей. Группировку обвиняют в серии тяжких преступлений, направленных против участника специальной военной операции, у которого злоумышленники пытались отобрать все заработанные на контракте средства.

В апреле-мае 2025 года двое братьев, втершись в доверие к военнослужащему, пообещали «сохранить» его сбережения, однако присвоили 2,5 миллиона рублей и потратили их на себя. На этом преступники не остановились: угрожая оружием, они потребовали от бойца еще 950 тысяч рублей под предлогом несуществующего ДТП.

«Затем силой посадили мужчину в машину и удерживали его на АЗС в Красногвардейском районе. Там третий обвиняемый похитил у потерпевшего мобильный телефон стоимостью 13 тысяч рублей», — сообщили в Telegram-канале СК РФ.

Помимо грабежа и похищения, банда пыталась поставить «заработок» на поток: они организовали фиктивный брак военнослужащего с подставной женщиной, планируя завладеть его будущими социальными выплатами. Мужчина вовремя понял, что стал жертвой мошеннической схемы, и смог расторгнуть брак.

Преступную деятельность группировки пресекли сотрудники УФСБ России по Белгородской области. Фигурантам в зависимости от роли каждого вменяется крупное мошенничество, вымогательство, похищение человека из корыстных побуждений и грабеж. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением уже направлено в суд.