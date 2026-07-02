Обобрали до нитки: в Белгороде банда похитила героя СВО

Следственные органы СК России по Белгородской области завершили расследование уголовного дела против троих местных жителей. Группировку обвиняют в серии тяжких преступлений, направленных против участника специальной военной операции, у которого злоумышленники пытались отобрать все заработанные на контракте средства.
В апреле-мае 2025 года двое братьев, втершись в доверие к военнослужащему, пообещали «сохранить» его сбережения, однако присвоили 2,5 миллиона рублей и потратили их на себя. На этом преступники не остановились: угрожая оружием, они потребовали от бойца еще 950 тысяч рублей под предлогом несуществующего ДТП.
«Затем силой посадили мужчину в машину и удерживали его на АЗС в Красногвардейском районе. Там третий обвиняемый похитил у потерпевшего мобильный телефон стоимостью 13 тысяч рублей», — сообщили в Telegram-канале СК РФ.
Помимо грабежа и похищения, банда пыталась поставить «заработок» на поток: они организовали фиктивный брак военнослужащего с подставной женщиной, планируя завладеть его будущими социальными выплатами. Мужчина вовремя понял, что стал жертвой мошеннической схемы, и смог расторгнуть брак.
Преступную деятельность группировки пресекли сотрудники УФСБ России по Белгородской области. Фигурантам в зависимости от роли каждого вменяется крупное мошенничество, вымогательство, похищение человека из корыстных побуждений и грабеж. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением уже направлено в суд.