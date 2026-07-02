Обобрали до нитки: в Белгороде банда похитила героя СВО

В апреле-мае 2025 года двое братьев, втершись в доверие к военнослужащему, пообещали «сохранить» его сбережения, однако присвоили 2,5 миллиона рублей и потратили их на себя. На этом преступники не остановились: угрожая оружием, они потребовали от бойца еще 950 тысяч рублей под предлогом несуществующего ДТП.