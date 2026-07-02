21-летнего жителя Ростовской области осудили за содействие терроризму

Соучастники на парковке у жилого дома установили СВУ на нижнюю часть корпуса автомобиля, принадлежащего военному. Житель Дона при этом выполнял роль наблюдателя. Он следил за обстановкой, чтобы предупредить сообщников о появлении посторонних людей.