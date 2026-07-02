Чиновников в ОП закидали острыми вопросами о платных парковках

— Нам говорят, что платные парковки создаются для разгрузки дорог. Но расскажите: ликвидация парковочных карманов и закатывание в асфальт, организация платных парковок на местах, где раньше стояли запрещающие знаки, на выделенных полосах для общественного транспорта — это действительно улучшают ситуацию? Яркий пример — участок пр. Ленина одноимённой площади. Раньше вдоль дворца офицеров парковаться было нельзя, да, кто-то нарушал, но это вопрос контроля. Сейчас же здесь официальное парковочное пространство, и оставляемые здесь машины блокируют выделенную полосу. Получается, вы заменили бесплатное место на платное, никак не улучшив транспортную обстановку, — подчеркнул Сергей Жуков.