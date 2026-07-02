Шантажировал и требовал близости: В Москве задержали извращенца, от которого пострадали четыре девочки

Ранее в Москве задержали 37-летнего приезжего из Ярославской области. Он более десяти лет насиловал трёх маленьких падчериц. История всплыла на дне рождения матери, когда девочки начали вспоминать события. Москвичка познакомилась с ним по интернету в 2008 году, через два года пригласила в свою квартиру, где жила с тремя дочерями (9, 7 и 4 года).