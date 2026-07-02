Содержавшая десять обезьян в частном секторе пенсионерка погибла от лап одной из них

Ранее Life.ru рассказывал, как в индийской деревне Чатури азиатская львица напала на пятилетнего мальчика и утащила его в лес. Ребёнок сопровождал дедушку, разносившего молоко, когда хищница выскочила из зарослей. Частично съеденные останки нашли в километре от деревни. Спасатели девять часов отлавливали прайд, поймав пять львиц, включая нападавшую.