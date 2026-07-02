Shot: Обезьяна насмерть загрызла пенсионерку в Адыгее

По информации канала, инцидент произошел на дачном участке в Тахтамукайском районе республики. 84-летняя пенсионерка открыла вольер, чтобы покормить животных. В результате на нее напал примат. Обезьяна сильно покусала ноги женщины, а затем набросился на ее 39-летнего внука. Пенсионерка скончалась на месте до приезда скорой помощи из-за сильной кровопотери. Пострадавший мужчина был госпитализирован, его жизни ничего не угрожает.