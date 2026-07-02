Shot: Обезьяна насмерть загрызла пенсионерку в Адыгее

Агрессивная обезьяна насмерть загрызла пенсионерку в Адыгее — животное покусало ее во время кормления в частном секторе. Об этом в четверг, 2 июля, сообщил Telegram-канал Shot.
По информации канала, инцидент произошел на дачном участке в Тахтамукайском районе республики. 84-летняя пенсионерка открыла вольер, чтобы покормить животных. В результате на нее напал примат. Обезьяна сильно покусала ноги женщины, а затем набросился на ее 39-летнего внука. Пенсионерка скончалась на месте до приезда скорой помощи из-за сильной кровопотери. Пострадавший мужчина был госпитализирован, его жизни ничего не угрожает.
Как пишет Shot, семья содержала 10 обезьян, которые принадлежали внучке погибшей. Животные жили в вольерах незаконно. В связи с происшествием возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности.
В январе во время отдыха во Вьетнаме россиянка по имени Ангелина из Казани вместе с подругой приехала на остров обезьян, расположенный вблизи города Нячанг. Там во время кормления животных одна из обезьян набросилась на россиянку и укусила ей руку.