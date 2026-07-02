Граната для военкомов: украинец устроил кровавую расправу при попытке мобилизации

В городе Каменское Днепропетровской области произошел инцидент с применением боевой гранаты во время проведения мероприятий по воинскому учету. В результате взрыва получили ранения трое человек, включая сотрудника полиции и представителя территориального центра комплектования.
Как сообщает Полиция Днепропетровской области в своем Телеграм-канале, Ч произошло 2 июля. В ходе проверки документов 50-летний мужчина, нарушивший правила воинского учета, привел в действие гранату и бросил ее в сторону правоохранителей и военных.
«В результате взрыва все трое получили ранения, они госпитализированы», — отметили в ведомстве.
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа полиции. Правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося, решается вопрос о правовой квалификации действий нападавшего и внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.