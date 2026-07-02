На Кубани в Крымском районе и Новороссийске объявлена опасность БПЛА

«В Крымском районе — беспилотная опасность», — сообщила администрация Крымского района.
Глава Новороссийска Андрей Кравченко в своём канале подтвердил, что на территории города объявлена угроза атаки беспилотников. Жителей обоих муниципалитетов призывают сохранять спокойствие и следит за официальными сообщениями властей.
Ранее в Сочи и на федеральной территории Сириус объявлен режим угрозы атаки беспилотников, о чём предупредили мэр Андрей Прошунин и глава администрации Дмитрий Плишкин, рекомендовав жителям соблюдать меры безопасности и следить за официальной информацией.
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