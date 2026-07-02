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Заседание по делу Ильи Штокмана перенесли в Нижнем Новгороде

Судебное заседание было назначено на 2 июля.

Заседание по уголовному делу в отношении бывшего вице-мэра Нижнего Новгорода Ильи Штокмана и его брата Михаила перенесли на август. Об этом сообщили на сайте Нижегородского райсуда.

Напомним, что экс-чиновника и его брата обвиняют во взяточничестве. По данным следователей, на счета подконтрольного братьям завода «Вектор» было переведено около 55 млн рублей.

По ребованию прокуратуры у Штокмана изъяли имущество на 328 млн рублей. Сейчас Штокман находится под стражей.

Судебное заседание было назначено на 2 июля. Его были вынуждены перенести на 12 августа. Как сообщается на сайте суда, это связано с «недоставлением подсудимого».

Ранее сообщалось, что Бастрыкин заинтересовался побегом обвиняемых по делу об убийстве в Шахунье.