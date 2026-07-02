В Москве арестовали главу управления Федеральной пробирной палаты по делу о взятке

Замоскворецкий суд Москвы на два месяца арестовал начальника управления планирования и исполнения бюджета Федеральной пробирной палаты Андрея Паршина. На тот же срок в СИЗО поместили его заместителя Владимира Сидорчика и предполагаемого посредника во взяточничестве, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.