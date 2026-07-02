Поиск Яндекса
Ричмонд
+33°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Москве арестовали главу управления Федеральной пробирной палаты по делу о взятке

Замоскворецкий суд Москвы на два месяца арестовал начальника управления планирования и исполнения бюджета Федеральной пробирной палаты Андрея Паршина. На тот же срок в СИЗО поместили его заместителя Владимира Сидорчика и предполагаемого посредника во взяточничестве, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Замоскворецкий суд Москвы на два месяца арестовал начальника управления планирования и исполнения бюджета Федеральной пробирной палаты Андрея Паршина. На тот же срок в СИЗО поместили его заместителя Владимира Сидорчика и предполагаемого посредника во взяточничестве, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Андрея Паршина и Владимира Сидорчика обвиняют в получении взятки в особо крупном размере, следует из информации на сайте Замоскворецкого районного суда. По этой статье им грозит до 15 лет лишения свободы.