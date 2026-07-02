Курьера мошенников задержали после обмана жителя Лобни на 400 тыс. руб

«Установлено, что потерпевшему поступил звонок с предложением замены кодового замка в домофоне, для чего потребовалось продиктовать код из SMS. На следующий день с мужчиной связались якобы представители Минцифры, Росфинмониторинга и силовых ведомств и убедили, что его учетную запись взломали, сам он стал пособником финансирования ВСУ, и, чтобы избежать уголовной ответственности, необходимо обналичить все сбережения и передать их доверенному лицу в “Росинкассацию” для внесения на “безопасный счет” в Центробанке. Потерпевший выполнил все инструкции и понял, что его обманули, и обратился в полицию», — сказала собеседница агентства.