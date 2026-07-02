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Курьера мошенников задержали после обмана жителя Лобни на 400 тыс. руб

Сотрудники полиции Лобни задержали курьера мошенников, обманувших местного жителя на 400 тыс. руб. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила начальник управления информации и общественных связей Главного управления МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Источник: РИА "Новости"

«Установлено, что потерпевшему поступил звонок с предложением замены кодового замка в домофоне, для чего потребовалось продиктовать код из SMS. На следующий день с мужчиной связались якобы представители Минцифры, Росфинмониторинга и силовых ведомств и убедили, что его учетную запись взломали, сам он стал пособником финансирования ВСУ, и, чтобы избежать уголовной ответственности, необходимо обналичить все сбережения и передать их доверенному лицу в “Росинкассацию” для внесения на “безопасный счет” в Центробанке. Потерпевший выполнил все инструкции и понял, что его обманули, и обратился в полицию», — сказала собеседница агентства.

Уточняется, что полицейские в ходе розыска установили и задержали курьера мошенников, которым оказался житель столицы. В отношении мужчины возбудили уголовное дело о мошенничестве (ст. 159 УК РФ). Фигурант находится под подпиской о невыезде. Сотрудники МВД проверяют мужчину на причастность к другим преступлениям и вычисляют соучастников.