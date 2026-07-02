В Волгоградской области 2 июля объявлена ракетная опасность. Как сообщает ИА «Высота 102», спецрежим введен в регионе в 19:58 мск. Жителям региона рекомендуется соблюдать меры личной безопасности и спуститься в укрытия. В числе первостепенных задач на время действия угрозы удара ВСУ ракетами — обезопасить жилища. Необходимо отключить газ, воду, электричество. Далее нужно проследовать в ближайшее укрытие или ближайшее заглубленное помещение — подвал, погреб, подземный паркинг, метрополитен и т.п. — Возьмите с собой документы, питьевую воду, теплую одежду и необходимые лекарства. Избегайте открытой местности. Не подходите к окнам. Не пользуйтесь лифтом. Находитесь в укрытии до отмены ракетной опасности, — рекомендуют волгоградцам в экстренных службах.
В Волгоградской области объявлена ракетная опасность 2 июля
В Волгоградской области 2 июля объявлена ракетная опасность. Как сообщает ИА «Высота 102».
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