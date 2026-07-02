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Прокуратура начала проверку после гибели подростка на водоеме под Бором

Несовершеннолетний купался с друзьями без сопровождения взрослых.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура Нижегородской области организовала проверку после гибели несовершеннолетнего в Борском районе. Трагедия произошла в деревне Ивонькино, где из местного водоема спасатели подняли тело мальчика. Ход выяснения всех обстоятельств происшествия находится на контроле, сообщили в пресс-службе ведомства.

По предварительным данным, подросток купался в водоеме вместе со сверстниками без сопровождения взрослых. Водолазы Приволжского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России извлекли тело погибшего из воды.

Сейчас правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства случившегося. В рамках прокурорской проверки будет дана оценка тому, как соблюдались требования законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних.

По итогам проверки, при наличии оснований, прокуратура примет меры прокурорского реагирования.

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