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В подрыве украинского олигарха в Монако заподозрили таинственную незнакомку в чёрной шляпе

В Монако полиция предполагает, что бомбу в подъезде жилого дома на улице Реверен-Пер-Луи-Фролла могла заложить женщина. Об этом сообщает Le Figaro со ссылкой на источник. На записях с камер видеонаблюдения зафиксирован человек в чёрной шляпе, тёмной кофте, светлых брюках и чёрных кроссовках.

Источник: Life.ru

Следствие считает, что речь может идти о женщине примерно 30 лет, которая якобы заранее вела наблюдение за объектом — украинским олигархом, пострадавшим в итоге при детонации устройства. Как рассказали правоохранители, подозреваемая очень тщательно планировала атаку, поэтому часами отслеживала маршрут жертвы.

Предположительно, таинственная незнакомка могла скрыться в соседней стране, однако её точное местонахождение неизвестно. Преступницу продолжают искать.

Напомним, 29 июня у входа в жилой дом в Монако прогремел взрыв. Пострадали три человека: украинский бизнесмен Вадим Ермолаев, его любовница Анна Насобина и их общий сын. Женщине оторвало ноги. Приоритетной версией следователей является организация покушения СБУ в качестве предупреждения олигарху. Также известно, что Ермолаев владел сетью мошеннических колл-центров в Незалежной, поэтому ещё одна версия — сведение счётов с предпринимателем со стороны конкурентов. В случае поимки киллеру грозит пожизненный срок по законам Монако.

Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.

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