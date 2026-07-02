В подрыве украинского олигарха в Монако заподозрили таинственную незнакомку в чёрной шляпе

Следствие считает, что речь может идти о женщине примерно 30 лет, которая якобы заранее вела наблюдение за объектом — украинским олигархом, пострадавшим в итоге при детонации устройства. Как рассказали правоохранители, подозреваемая очень тщательно планировала атаку, поэтому часами отслеживала маршрут жертвы.
Предположительно, таинственная незнакомка могла скрыться в соседней стране, однако её точное местонахождение неизвестно. Преступницу продолжают искать.
Напомним, 29 июня у входа в жилой дом в Монако прогремел взрыв. Пострадали три человека: украинский бизнесмен Вадим Ермолаев, его любовница Анна Насобина и их общий сын. Женщине оторвало ноги. Приоритетной версией следователей является организация покушения СБУ в качестве предупреждения олигарху. Также известно, что Ермолаев владел сетью мошеннических колл-центров в Незалежной, поэтому ещё одна версия — сведение счётов с предпринимателем со стороны конкурентов. В случае поимки киллеру грозит пожизненный срок по законам Монако.
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