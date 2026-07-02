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Следствие: Пилот разбившегося в Пекине самолёта страдал от депрессии

Власти района Чаоян раскрыли детали инцидента с самолетом, врезавшимся 26 июня в небоскрёб самолётом. За штурвалом воздушного судна находился 66-летний мужчина. Как показало расследование, летчик был одинок после недавнего развода и испытывал серьёзные ментальные проблемы, включая бессонницу и повышенную тревожность. Детали распространила газета The New York Times.

Источник: Life.ru

Перед трагическим вылетом авиатор оставил записи в дневнике, где прямо выражал суицидальные намерения.

«В результате всестороннего расследования был сделан вывод, что это случай создания угрозы общественной безопасности по личным причинам», — констатировала местная администрация.

ЧП произошло 26 июня, когда одномоторный Sunward SA 60L Aurora внезапно изменил маршрут. Согласно информации сервиса Flightradar24, судно, направлявшееся в аэропорт Шифоси, резко свернуло в сторону делового квартала, после чего совершило налёт на здание. Удар пришёлся на один из верхних уровней, разбив остекление фасада и вызвав панику среди персонала. В момент столкновения внутри объекта находились сотрудники, которых пришлось экстренно эвакуировать. К счастью, обошлось без смертельных исходов среди офисных работников, однако 13 человек получили различные ранения и травмы. Сам виновник происшествия скончался на месте.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.