Следствие: Пилот разбившегося в Пекине самолёта страдал от депрессии

ЧП произошло 26 июня, когда одномоторный Sunward SA 60L Aurora внезапно изменил маршрут. Согласно информации сервиса Flightradar24, судно, направлявшееся в аэропорт Шифоси, резко свернуло в сторону делового квартала, после чего совершило налёт на здание. Удар пришёлся на один из верхних уровней, разбив остекление фасада и вызвав панику среди персонала. В момент столкновения внутри объекта находились сотрудники, которых пришлось экстренно эвакуировать. К счастью, обошлось без смертельных исходов среди офисных работников, однако 13 человек получили различные ранения и травмы. Сам виновник происшествия скончался на месте.