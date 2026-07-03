В Казани выросло число ДТП с пешеходами до 145 случаев

В нынешнем году ранения получили 143 человека, тогда как в прошлом году пострадавших было 145. При этом количество погибших увеличилось с двух до трех человек.
Госавтоинспекция города призывает пешеходов усилить бдительность на дороге и прилегающих к домам территориях, где часто происходит неожиданное появление автомобилей. Также рекомендуется снимать капюшоны и ограничивающие обзор предметы одежды, а также снижать громкость музыки в наушниках при переходе улиц. В темное время суток пешеходам настоятельно советуют использовать светоотражающие аксессуары.
Водителям автоинспекторы напоминают о необходимости строгого соблюдения скоростного режима, особенно в жилых зонах и на дворовых территориях, где допустимый предел ограничен 20 километрами в час. Соблюдение этого порога скорости позволяет водителю своевременно среагировать на внезапное появление пешехода во дворе.