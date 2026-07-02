Жителей эвакуировали в Алматинской области из-за риска ЧС

Специалисты ведут работы по возвращению водного потока из карьера в основное русло реки Аксай. На участке задействована инженерная техника, выполняются необходимые берегоукрепительные и гидротехнические мероприятия.
В Карасайском районе для обеспечения безопасности заранее эвакуированы жители девяти частных домов. Всего из опасной зоны вывезены 11 человек, включая одного ребенка. Пострадавших нет, с населением проведены разъяснительные работы.
В Енбекшиказахском районе продолжаются берегоукрепительные работы, расчистка поврежденного участка дороги и восстановление транспортного сообщения. Ранее были эвакуированы 42 человека, среди них пятеро детей и восемь иностранных граждан. Пострадавших нет.
К ликвидации последствий и профилактическим мероприятиям привлечены подразделения МЧС, военнослужащие воинской части 28237, специалисты «Казселезащиты» и представители местных органов власти.
Ситуация находится под постоянным контролем МЧС Казахстана.
Ранее сообщалось, что турист из Великобритании чуть не стал жертвой селя недалеко от Алматы.