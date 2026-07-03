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Житель Самарской области уклоняется от уплаты 22 млн рублей

В Самарской области уголовное дело о ввозе трех автомобилей направили в суд.

Источник: Комсомольская правда

Куйбышевская транспортная прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении 42-летнего жителя Самарской области. Его обвиняют в уклонении от уплаты таможенных платежей на сумму свыше 22 млн рублей, сообщает Приволжская транспортная прокуратура.

«Директор фирмы в 2023 и 2024 годах закупил за рубежом и ввез в РФ три автомобиля. Он заявил таможне, что машины предназначены для личного пользования, хотя планировал их приобретение для продажи», — рассказали в прокуратуре.

Уголовное дело направили в Первомайский районный суд Владивостока. Дело рассмотрят по существу.