В Воронеже катер насмерть переехал купающегося ребёнка

Трагедия на воде произошла сегодня в Воронеже неподалёку от санатория имени Горького. Во время купания в водохранилище 12-летний подросток попал под винты проходящего мимо судна. Травмы оказались несовместимыми с жизнью, и мальчик погиб до приезда экстренных служб.