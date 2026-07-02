Пасечник: ВСУ атаковали автобус в Лисичанске, ранены 12 граждан

Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник сообщил об атаке Вооруженных сил Украины на пассажирский автобус в Лисичанске. В результате вражеского удара по мирным гражданам 2 июля, в четверг, пострадали 12 человек.
«В то время, когда люди возвращались домой с работы, неонацисты атаковали городской автобус в Лисичанске. Ранения разной степени тяжести получили 12 человек», — написал в «Максе» Пасечник. Он сообщил, что пострадавших оперативно направили в медучреждения. Информация о пострадавших будет уточняться.
Кроме того, Пасечник написал об атаке киевских дронов в Перевальском муниципальном округе и Первомайске по гражданским грузовикам. Был ранен один человек.
Также 2 июля украинский беспилотник атаковал белорусский рейсовый автобус Higer, следовавший из Минска в Анапу и проходивший оформление в Брянской области. В результате атаки ВСУ пострадали два водителя. В салоне находились 14 человек.