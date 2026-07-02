Пасечник: ВСУ атаковали автобус в Лисичанске, ранены 12 граждан

«В то время, когда люди возвращались домой с работы, неонацисты атаковали городской автобус в Лисичанске. Ранения разной степени тяжести получили 12 человек», — написал в «Максе» Пасечник. Он сообщил, что пострадавших оперативно направили в медучреждения. Информация о пострадавших будет уточняться.