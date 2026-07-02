ВСУ атаковали автобус с людьми в Лисичанске: 12 раненых

«В то время, когда люди возвращались домой с работы, неонацисты атаковали городской автобус в Лисичанске. Ранения разной степени тяжести получили 12 человек. Их экстренно доставили в лечебные учреждения… Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь», — написал Пасечник в канале на платформе «Макс».