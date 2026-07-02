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ВСУ атаковали автобус с людьми в Лисичанске: 12 раненых

В результате атаки ВСУ на автобус в Лисичанске пострадали 12 мирных жителей, возвращавшихся с работы.

Источник: РИА "Новости"

Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что в результате удара Вооруженных сил Украины по городскому автобусу в Лисичанске пострадали 12 мирных жителей. Им оказывается медицинская помощь.

«В то время, когда люди возвращались домой с работы, неонацисты атаковали городской автобус в Лисичанске. Ранения разной степени тяжести получили 12 человек. Их экстренно доставили в лечебные учреждения… Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь», — написал Пасечник в канале на платформе «Макс».

Он также добавил, что данные о пострадавших продолжают уточняться.

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