Лесные вандалы уничтожили вековой дуб в Ставропольском районе

В понедельник, 29 июня, в Ставропольский районе в Ново-Буянском лесничестве задержали двух мужчин, которые срубили 80‑летний дуб диаметром 32 см, якобы чтобы заготовить веники. На спил дерева ушло всего 10 минут, а ущерб оценили в 100888 рублей.