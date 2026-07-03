Лесные вандалы уничтожили вековой дуб в Ставропольском районе

В понедельник, 29 июня, в Ставропольский районе в Ново-Буянском лесничестве задержали двух мужчин, которые срубили 80‑летний дуб диаметром 32 см, якобы чтобы заготовить веники. На спил дерева ушло всего 10 минут, а ущерб оценили в 100888 рублей.
В тот же день в Шенталинском лесничестве (Челно‑Вершинский район) поймали мужчину, который незаконно вырубил три липы. Ущерб составил 24365 рублей.
Материалы по обоим эпизодам переданы в полицию. Задержанным грозит уголовная ответственность по ст. 260 УК РФ и обязанность компенсировать ущерб лесному фонду.