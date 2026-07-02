Катер насмерть переехал 11-летнего мальчика в Воронеже

До этого в Турции катер насмерть переехал российскую туристку. Сообщалось, что женщина отправилась купаться и заплыла за буйки. В этот момент по морю плыл парасейлинговый катер, предлагавший отдыхающим прокатиться с парашютом над морем — капитан наехал на туристку на большой скорости.