Катер насмерть переехал 11-летнего мальчика в Воронеже

В Воронеже катер насмерть переехал 11-летнего мальчика. Об этом в четверг, 2 июля, сообщили в региональном управлении Следственного комитета РФ.
Трагедия произошла на Воронежском водохранилище, недалеко от санатория имени Горького.
— По версии следствия, 2 июля 2026 года в акватории Воронежского водохранилища судоводитель, управляя маломерным судном, наехал на купающегося в воде 11-летнего мальчика. Несмотря на реанимационные мероприятия, ребенок скончался, — говорится в материале.
Сейчас на месте работают следователи и полиция. Устанавливаются все обстоятельства инцидента, возбуждено уголовное дело, говорится в публикации.
По информации Telegram-канала Shot, водитель скрылся с места происшествия.
До этого в Турции катер насмерть переехал российскую туристку. Сообщалось, что женщина отправилась купаться и заплыла за буйки. В этот момент по морю плыл парасейлинговый катер, предлагавший отдыхающим прокатиться с парашютом над морем — капитан наехал на туристку на большой скорости.