ВСУ атаковали автобус в Лисичанске, пострадали 12 человек

«ВФУ нанесли террористические удары по мирным жителям. В то время, когда люди возвращались домой с работы, неонацисты атаковали городской автобус в Лисичанске. Ранения разной степени тяжести получили 12 человек. Их экстренно доставили в лечебные учреждения. Информация о пострадавших ещё уточняется», — написал он.
Одновременно в Перевальском муниципальном округе и Первомайске вражеские беспилотники ударили по гражданским грузовым автомобилям. Ранен один человек, он госпитализирован. Следователи регионального СУ СК России уже фиксируют последствия атак.
Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Пасечник пожелал им скорейшего выздоровления.
Кроме того, сегодня ВСУ атаковали автобус Минск — Анапа неподалёку от российско-белорусской границы. Раненым оперативно оказали медицинскую помощь. Позже был зафиксирован повторный удар. СК возбудил дело о теракте. Напомним, что 17 июня атаке украинского беспилотника подвергся другой автобус — с молодыми белорусскими спортсменами и танцорами.
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