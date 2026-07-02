ВСУ атаковали автобус в Лисичанске, пострадали 12 человек

«ВФУ нанесли террористические удары по мирным жителям. В то время, когда люди возвращались домой с работы, неонацисты атаковали городской автобус в Лисичанске. Ранения разной степени тяжести получили 12 человек. Их экстренно доставили в лечебные учреждения. Информация о пострадавших ещё уточняется», — написал он.