Более 10 человек пострадали при ударе БПЛА по автобусу в Лисичанске

ВСУ ударили беспилотниками по городскому автобусу в Лисичанске в Луганской народной республике (ЛНР). Ранения разной степени тяжести получили 12 человек, сообщил глава региона Леонид Пасечник.
Их госпитализировали. Актуальная информация о пострадавших еще уточняется, написал господин Пасечник в Telegram-канале.
Кроме того, были атакованы гражданские грузовые автомобили в Перевальском муниципальном округе и Первомайске. Ранения получил один человек, он также госпитализирован.
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