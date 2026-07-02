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В Воронеже ребенок погиб под винтами судна

В Воронеже возбуждено уголовное дело по факту гибели 11-летнего мальчика в акватории водохранилища.

В Воронеже возбуждено уголовное дело по факту гибели 11-летнего мальчика в акватории водохранилища. Ребенок скончался в результате наезда на него маломерного судна, сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ.

Инцидент произошел 2 июля 2026 года. По версии следствия, судоводитель на маломерном судне совершил наезд на купавшегося в воде мальчика. Несмотря на все усилия врачей, проводивших реанимационные мероприятия, спасти ребенка не удалось — он скончался на месте происшествия.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского и внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека). В настоящий момент следователи СК России проводят комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств и причин произошедшей трагедии.

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