В Воронеже ребенок погиб под винтами судна

Инцидент произошел 2 июля 2026 года. По версии следствия, судоводитель на маломерном судне совершил наезд на купавшегося в воде мальчика. Несмотря на все усилия врачей, проводивших реанимационные мероприятия, спасти ребенка не удалось — он скончался на месте происшествия.