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Минобороны сообщило о перехвате 100 БПЛА над российскими регионами

За минувшие сутки средства противовоздушной обороны уничтожили десяки вражеских целей: в период с 08:00 до 20:00 была успешно отражена попытка массированной атаки на российские территории.

Всего за 12 часов военным удалось обнаружить, перехватить и ликвидировать 100 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Цели поражались как над сушей, так и над водными акваториями.

Под удар попали Тверская, Нижегородская, Белгородская, Брянская, Курская, Смоленская, Калужская, Тульская, Рязанская и Орловская области. Также угроза фиксировалась в Московском регионе и Краснодарском крае.

Не остались в стороне и южные рубежи. Активные действия врага наблюдались в небе над Крымом, а также акваториями Чёрного и Азовского морей.

Согласно заявлению Минобороны, все ликвидированные объекты были зафиксированы дежурными средствами ПВО. Информации о пострадавших или разрушениях на земле в официальном сообщении ведомства не приводится.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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