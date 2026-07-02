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Минобороны: ПВО сбила 100 БПЛА ВСУ над территорией РФ за 12 часов

В течение дня четверга, 2 июля, российская противовоздушная оборона ликвидировала 100 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией РФ и акваторией Черного и Азовского морей. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

В течение дня четверга, 2 июля, российская противовоздушная оборона ликвидировала 100 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией РФ и акваторией Черного и Азовского морей. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

— В течение дня в период с 08:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 100 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — говорится в канале ведомства в мессенджере МАКС.

Уточняется, что беспилотники ликвидировали над территориями Тверской, Нижегородской, Белгородской, Брянской, Курской, Смоленской, Калужской, Тульской, Рязанской, Орловской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Черного и Азовского морей.

Утром 1 июля силы противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник на подлете к промышленной зоне Буденновска. Пострадавших и разрушений нет.

В тот же день стало известно, что автомобильный мост на трассе между Донецком и Мариуполем в Володарском округе ДНР частично обрушился после беспилотной атаки украинской армии.

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