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Появились новые подробности о взрыве у дома Ермолаева в Монако

Взрывное устройство в подъезде жилого дома в Монако было приведено в действие в тот момент, когда мимо него проходила Анна Насобина, спутница украинского бизнесмена Вадима Ермолаева. Об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на источник.

Источник: Reuters

Как уточняет канал, первым в здание зашел 13-летний подросток. Согласно данным источника, «когда Насобина проходила мимо бомбы, подозреваемый привел в действие взрывное устройство с помощью предмета, похожего на пульт дистанционного управления».

Ранее поступала информация о том, что подозреваемым может быть женщина. Установлено, что она находится на территории одной из европейских стран.

Взрыв в подъезде жилого дома в Монако произошел 29 июня. По данным телеканала BFMTV, среди трех пострадавших — Вадим Ермолаев, гражданин Кипра, которого СМИ включали в перечень наиболее состоятельных украинских предпринимателей. Сообщалось, что он владел сетью мошеннических кол-центров на Украине. Ермолаев вышел из украинского гражданства в 2019 году. В 2023 году киевские власти ввели против него санкции.

Прокуратура Монако начала расследование по факту данного инцидента в связи с «покушением на убийство». Как сообщила газета Le Figaro со ссылкой на источники, следователи склоняются к версии, что за этим преступлением стоит Служба безопасности Украины. По информации издания Comments.ua, СБУ могла организовать покушение на Ермолаева с целью установления контроля над связанными с ним кол-центрами в Днепропетровске и более широкими теневыми бизнес-процессами в городе, а также для предотвращения его возможного вмешательства в политику в будущем.

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