Появились новые подробности о взрыве у дома Ермолаева в Монако

Прокуратура Монако начала расследование по факту данного инцидента в связи с «покушением на убийство». Как сообщила газета Le Figaro со ссылкой на источники, следователи склоняются к версии, что за этим преступлением стоит Служба безопасности Украины. По информации издания Comments.ua, СБУ могла организовать покушение на Ермолаева с целью установления контроля над связанными с ним кол-центрами в Днепропетровске и более широкими теневыми бизнес-процессами в городе, а также для предотвращения его возможного вмешательства в политику в будущем.