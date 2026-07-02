Счетная палата: стоимость нового арбитражного суда Волгоградской области взлетела с 2,3 до 4,5 млрд

В частности, как показала проверка, стоимость строительства здания арбитражного суда Волгоградской области выросла почти вдвое, на 96,7% — с 2,3 до 4,5 миллиарда рублей. При этом сроки строительства увеличились на 18 месяцев. Причинами роста стоимости и увеличения сроков выполнения работ стали подорожание стройматериалов, а также уход с рынка иностранных компаний, которые должны были произвести и поставить соответствующее оборудование.