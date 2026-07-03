На Волге около острова Копылова спасатели помогли женщине с ребенком

Отдыхающие катались на сапборде на Волге около острова Копылова рядом с базой отдыха «Лада». Они не рассчитали свои силы и их отнесло течением. В 13.40 на помощь вышел спасательный катер. В 14.20 Спасенных благополучно доставили до берега. Медицинская помощь не потребовалась, сообщает пресс-служба ПСС СО.