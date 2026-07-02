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Забравшихся на Эмпайр-стейт-билдинг россиян отпустили из-под стражи

НЬЮ-ЙОРК, 2 июл — РИА Новости. Забравшиеся на небоскреб Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке россияне отпущены из-под стражи, выяснило РИА Новости на основе базы данных судебных документов.

Источник: AP 2024

Российские руферы Ангелина Николау и Иван Биркус (Кузнецов), известные по документальному фильму Netflix Skywalkers: A Love Story, в среду незаметно обошли охрану и поднялись на шпиль нью-йоркского небоскреба, где развернули пацифистский баннер. Мужчина на антенне высотки сделал девушке предложение.

В четверг состоялись предварительные слушания по делу против пары.

«Освобождены без денежного залога», — говорится в судебной базе.

Там указано, что фигуранты дела выпущены из-под стражи. В ходе судебного заседания они не признали вину, следует из документа.

Двоих неизвестных заметили на шпиле небоскреба в полдень среды местного времени, позже в полиции Нью-Йорка РИА Новости сообщили, что 32-летний Иван Кузнецов и 33-летняя Ангелина Николау были арестованы в 13.18 (20.18 мск). В суде их обвинили в попытке умышленного создания опасности для жизни, попытке порчи имущества, попытке незаконного проникновения в здание, а также в незаконном подъеме на высотные конструкции.