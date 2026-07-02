Забравшихся на Эмпайр-стейт-билдинг россиян отпустили из-под стражи

Двоих неизвестных заметили на шпиле небоскреба в полдень среды местного времени, позже в полиции Нью-Йорка РИА Новости сообщили, что 32-летний Иван Кузнецов и 33-летняя Ангелина Николау были арестованы в 13.18 (20.18 мск). В суде их обвинили в попытке умышленного создания опасности для жизни, попытке порчи имущества, попытке незаконного проникновения в здание, а также в незаконном подъеме на высотные конструкции.