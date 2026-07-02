Поиск Яндекса
Ричмонд
+34°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Беспилотная опасность объявлена в Московской области

На территории Московской области объявлена беспилотная опасность. Об этом в четверг, 2 июля, сообщили в Telegram-канале «РСЧС Московская область».

На территории Московской области объявлена беспилотная опасность. Об этом в четверг, 2 июля, сообщили в Telegram-канале «РСЧС Московская область».

— Беспилотная опасность объявлена на территории Московской области. Оставайтесь дома и не подходите к окнам или пройдите в укрытие. Если вы находитесь на улице или в автотранспорте, укройтесь в здании, подземном переходе или паркинге. Возможны перебои мобильного интернета, — говорится в публикации.

Беспилотную опасность объявляли на территории Московской области днем в этот же четверг. Позже ее отменили.

1 июля режим беспилотной опасности вводили на территории Тюменской области. При этом глава региона Александр Моор заявил, что это является «превентивной мерой».