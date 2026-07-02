Беспилотная опасность объявлена в Московской области

На территории Московской области объявлена беспилотная опасность. Об этом в четверг, 2 июля, сообщили в Telegram-канале «РСЧС Московская область».
— Беспилотная опасность объявлена на территории Московской области. Оставайтесь дома и не подходите к окнам или пройдите в укрытие. Если вы находитесь на улице или в автотранспорте, укройтесь в здании, подземном переходе или паркинге. Возможны перебои мобильного интернета, — говорится в публикации.
Беспилотную опасность объявляли на территории Московской области днем в этот же четверг. Позже ее отменили.
1 июля режим беспилотной опасности вводили на территории Тюменской области. При этом глава региона Александр Моор заявил, что это является «превентивной мерой».