Двух чиновников Пробирной палаты отправили в СИЗО за взятку

Ранее Басманный районный суд Москвы отправил под стражу директора департамента государственной политики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса России Александра Васильченко. Его обвиняют во взяточничестве в особо крупном размере. Арест продлится до 25 июля 2026 года, сообщили в Мосгорсуде. По версии следствия, в 2021—2022 годах Васильченко получил крупную взятку, работая в транспортном блоке Курской области. Он занимал посты первого зампреда комитета транспорта и первого замминистра транспорта региона.