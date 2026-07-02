Поиск Яндекса
Ричмонд
+35°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Двух чиновников Пробирной палаты отправили в СИЗО за взятку

Московский суд арестовал начальника управления планирования и исполнения бюджета Федеральной пробирной палаты Андрея Паршина, его заместителя Владимира Сидорчика и предполагаемого посредника. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах. Чиновники обвиняются в получении взятки в особо крупном размере. Все фигуранты заключены под стражу на два месяца.

«Паршин, Сидорчик и предполагаемый посредник во взяточничестве арестованы московским судом на два месяца» — сообщил собеседник агентства.

Ранее Басманный районный суд Москвы отправил под стражу директора департамента государственной политики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса России Александра Васильченко. Его обвиняют во взяточничестве в особо крупном размере. Арест продлится до 25 июля 2026 года, сообщили в Мосгорсуде. По версии следствия, в 2021—2022 годах Васильченко получил крупную взятку, работая в транспортном блоке Курской области. Он занимал посты первого зампреда комитета транспорта и первого замминистра транспорта региона.

Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Курск: древний город воинской славы в центре России
Курск — один из старейших городов России, административный центр Курской области и важный культурный, промышленный и транспортный узел Центральной России. Город широко известен благодаря событиям Великой Отечественной войны и Курской битве, ставшей одним из ключевых сражений в мировой истории. Собрали главное о нем.
Читать дальше