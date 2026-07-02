Поиск Яндекса
Ричмонд
+34°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ограничения на прием и выпуск рейсов ввели в аэропорту Внуково

В столичном аэропорту Внуково ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов. В данный момент учреждение принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. Об этом в четверг, 2 июля, сообщили в пресс-службе Росавиации.

В столичном аэропорту Внуково ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов. В данный момент учреждение принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. Об этом в четверг, 2 июля, сообщили в пресс-службе Росавиации.

— Возможны корректировки в расписании рейсов. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов. Статус вашего рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропорта, — передает Telegram-канал ведомства.

30 июня в московских аэропортах ввели повсеместные временные ограничения из-за действия сигнала «Ковeр» и предупредили пассажиров о корректировках в расписании рейсов. В тот же день на территории Московской области объявили опасность ракетной атаки. Позднее Росавиация сняла все ограничения.