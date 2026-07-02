Ограничения на прием и выпуск рейсов ввели в аэропорту Внуково

В столичном аэропорту Внуково ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов. В данный момент учреждение принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. Об этом в четверг, 2 июля, сообщили в пресс-службе Росавиации.
— Возможны корректировки в расписании рейсов. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов. Статус вашего рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропорта, — передает Telegram-канал ведомства.
30 июня в московских аэропортах ввели повсеместные временные ограничения из-за действия сигнала «Ковeр» и предупредили пассажиров о корректировках в расписании рейсов. В тот же день на территории Московской области объявили опасность ракетной атаки. Позднее Росавиация сняла все ограничения.