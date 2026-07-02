Агенты Киева передали фото военных объектов в Туле через Грузию

«Он (другой соучастник — ред.) снял какие-то военные объекты в Тульской области, передал мне флешку и попросил отвезти ее в украинское посольство в Грузии. Что я и сделал», — заявил фигурант на видео.
Как следует из материалов дела, граждане РФ Корнеев, Плитчук и Мирзоян через мессенджер Telegram установили и поддерживали контакт с сотрудником ГУР МО Украины. По его заданию они намеревались осуществить подрыв в Туле на территории воинской части. В феврале 2025 года фигуранты прибыли в Орловскую область с целью извлечения из тайника взрывчатого вещества массой 1,135 кг и двух электродетонаторов для изготовления самодельного взрывного устройства, после чего были задержаны.