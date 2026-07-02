Агенты Киева передали фото военных объектов в Туле через Грузию

Как следует из материалов дела, граждане РФ Корнеев, Плитчук и Мирзоян через мессенджер Telegram установили и поддерживали контакт с сотрудником ГУР МО Украины. По его заданию они намеревались осуществить подрыв в Туле на территории воинской части. В феврале 2025 года фигуранты прибыли в Орловскую область с целью извлечения из тайника взрывчатого вещества массой 1,135 кг и двух электродетонаторов для изготовления самодельного взрывного устройства, после чего были задержаны.