Спасший тонущих детей в Дербенте мальчик 5 лет занимался дзюдо

По словам тренера, у пострадавших не было сил даже кричать. Юный спортсмен удерживал их над водой до тех пор, пока не подбежали взрослые и не забрали детей на берег. Кузнецов охарактеризовал парня как обыкновенного спокойного ребёнка, который в решающий момент не растерялся. А ещё он добавил, что, осознав свой подвиг, Платон воспрянул духом от того, что смог справиться с ситуацией.