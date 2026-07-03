На Кубани задержали участников крупного наркосиндиката

Всего полицейские изъяли более 150 кг запрещенных веществ — около 400 тысяч разовых доз. Кроме того, обнаружено свыше 300 кг прекурсоров. Из незаконного оборота по ценам черного рынка выведено веществ более чем на 1 млрд рублей.