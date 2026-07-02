В Воронежском водохранилище катер насмерть сбил 11-летнего мальчика

В этот же день в Адыгее погибла пожилая женщина от укусов обезьяны. Ее внучка незаконно содержала в частном доме экзотических животных, за которыми ухаживала пенсионерка. Женщина решила накормить примата, но тот накинулся на нее, она скончалась от ран.