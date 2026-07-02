В Воронежском водохранилище катер насмерть сбил 11-летнего мальчика, сообщили 2 июля в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России. По данному факту возбуждено уголовное дело, пишет «КП-Воронеж».
Как передает Западное МСУТ Следственного комитета РФ дело возбуждено по части 2 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения на водном транспорте, повлекшее смерть человека).
Пляж, где произошло ЧП, был оборудован для купания, на месте дежурил спасатель. Пострадавшего ребенка пытались реанимировать, однако это не помогло, он скончался от большой кровопотери. По данным издания, катер после наезда на мальчика скрылся, водителя плавсредства ищут.
В этот же день в Адыгее погибла пожилая женщина от укусов обезьяны. Ее внучка незаконно содержала в частном доме экзотических животных, за которыми ухаживала пенсионерка. Женщина решила накормить примата, но тот накинулся на нее, она скончалась от ран.