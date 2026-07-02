Быстрыкин поручил разобраться в инциденте с падением на голову волжанина части козырька

Сообщается, что 2 июля на пожилого мужчину, выходившего из подъезда, упал фрагмент отделки козырька крыши. Пострадавший был госпитализирован с травмой головы. Отмечается, что капремонт крыши и фасада здания завершился в 2017 году, при этом качество проведенного ремонта оставлял желать лучшего.