Пароль — «Внученька». Суд раскрыл детали обмана старушек на 27 миллионов

Подробности суда по уголовному делу о мошенничестве в адрес пожилых россиян — в эксклюзивном материале chel.aif.ru.
Почти подросток.
Конвой завёл в зал заседаний Советского районного суда Челябинска двоих фигурантов уголовного дела о мошенничестве на сумму свыше 27 миллионов рублей. Это Герман Мазунин и Владислав Малкин, оба — жители Пермского края. Их обвиняют по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ — мошенничество, совершённое организованной группой, в особо крупном размере.
Герману Мазунину на момент совершения преступлений было 19 лет. Щуплый, невысокий, он выглядит как студент. Но обвинение в отношении него серьёзное.
По версии следствия, трое жителей Перми в возрасте от 19 до 25 лет исполняли свою роль в мошеннической схеме: водителя, курьера и оператора. «Один отвечал за транспортировку, второй — непосредственно забирал наличные, а третий фиксировал всё происходящее и отправлял видеозапись куратору», — сообщал региональный полицейский главк. Они были винтиками системы, организатор её до сих пор не установлен.
Схема мошенничества.
Согласно материалам уголовного дела, подсудимые действовали по распространённой схеме обмана пенсионеров. На сегодняшнее заседание суда из-за плохого состояния здоровье не явилась одна из потерпевших, жительница Екатеринбурга Раиса К. Представитель прокуратуры зачитала показания из материалов дела, которые женщина давала в прошлом году, в момент мошенничества в отношении неё.
Раисе позвонил неизвестный мужчина, представившийся представителем телефонной связи, настойчиво требовал её паспортные данные якобы для перезаключения договора. Пенсионерка сначала засомневалась, а потом всё же поддалась на уговоры. Следом позвонил якобы представитель ФСБ и сообщил о необходимости снятия долгосрочных сбережений с банковских счетов с последующей передачей их в Центральный банк РФ на безопасное хранение.
Раиса общалась с мошенником неделю — и он победил. Женщина отправилась в один из коммерческих банков и сняла наличные — 4,4 млн рулей. Звонивший назвал свою фамилию — Сергеев — и сказал пожилой женщине, что на встречу с ней придёт представитель Центробанка и назовёт пароль «Внученька». Услышав это слово от незнакомого молодого человека несколькими днями позже, пенсионерка отдала ему пакет со всеми наличными. Взамен ей протянули расписку, где сообщалось, якобы деньги приняты на ответственное хранение.
Не конец комедии.
Мошенники продолжали ломать комедию. Сергеев перезвонил снова и сообщил: Раиса К. отдала не все деньги, у неё есть вклад в другом банке. Первые деньги женщина получила с продажи родительского дома, а вторые сбережения — сэкономленное с пенсии.
Однако представитель этого крупного банка проявил бдительность и отказался выдавать пенсионерке требуемую сумму. Вместо этого Раисе настойчиво посоветовали обратиться в полицию. Только тогда К. поняла, что стала жертвой мошенников. Причём, согласно показаниям женщины, об этой схеме обмана она знала, да и сын неоднократно предупреждал её о попытках обмана стариков. Потерпевшим сообщалось, что они подозреваются в государственной измене, и им запрещены любые передвижения и использование гаджетов.
Признал вину полностью.
В эксклюзивном интервью chel.aif.ru адвокат одного из обвиняемых — Мазунина, Евгений Малинычев — рассказал, что его доверитель полностью признал свою вину и активно сотрудничал со следствием. Его роль — видеооператора, он фиксировал передачу денег на видео.
Из-за неявки на процесс потерпевшей и свидетелей дальнейшее рассмотрение отложено. По этому делу проходят двое подсудимых, в отношении третьего ведётся отдельное производство.
Вторая пострадавшая от мошеннической схемы — жительница Челябинска. Подробности станут известны в августе, когда процесс продолжится.