Пароль — «Внученька». Суд раскрыл детали обмана старушек на 27 миллионов

Раиса общалась с мошенником неделю — и он победил. Женщина отправилась в один из коммерческих банков и сняла наличные — 4,4 млн рулей. Звонивший назвал свою фамилию — Сергеев — и сказал пожилой женщине, что на встречу с ней придёт представитель Центробанка и назовёт пароль «Внученька». Услышав это слово от незнакомого молодого человека несколькими днями позже, пенсионерка отдала ему пакет со всеми наличными. Взамен ей протянули расписку, где сообщалось, якобы деньги приняты на ответственное хранение.