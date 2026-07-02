Зажевали лопасти: раскрыты детали жуткой гибели ребенка на пляже в Воронеже

С приходом лета трагические случаи на водоемах России участились. Так, в астраханском городе Ахтубинске 38-летний мужчина утонул в реке, спасая троих детей. Трагедия произошла 27 июня на реке Владимировка около 16:00 по местному времени. У водоема в тот день отдыхали несколько семей.