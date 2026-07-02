Зажевали лопасти: раскрыты детали жуткой гибели ребенка на пляже в Воронеже

В Воронеже на 11-летнего мальчика наехал катер. Трагический случай произошел на Воронежском водохранилище. По факту гибели ребенка возбуждено уголовное дело. Aif.ru собрал подробности.
Катер переехал ребенка.
Как сообщают местные СМИ, катер на огромной скорости наехал на 11-летнего мальчика в Воронеже. Капитан судна не заметил купающегося ребенка. Подростка зажевали лопасти, из-за чего он получил смертельные травмы.
Инцидент произошел 2 июля на Воронежском водохранилище. По словам очевидцев, подросток нырял с сапа. В воде он был вместе с девушкой.
Несмотря на помощь врачей, пострадавший скончался.
Реакция правоохранителей.
Следственный комитет по Воронежской области возбудил уголовное дело по факту гибели подростка из-за наезда катера.
Как сообщили в Воронежском следственном отделе на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ, дело завели по ч. 2 ст. 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека».
«2 июля 2026 года в акватории Воронежского водохранилища судоводитель, управляя маломерным судном, наехал на купающегося в воде 11-летнего мальчика», — рассказали об обстоятельствах гибели ребенка в ведомстве.
Следователи устанавливают причины произошедшего.
Трагедии на воде.
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