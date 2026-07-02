Появились новые подробности о взрыве у дома бизнесмена Ермолаева в Монако

Согласно информации телеканала BFMTV, ссылающегося на собственный источник, взрывное устройство у резиденции украинского бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако сработало в тот момент, когда мимо него проходила его спутница Анна Насобина.
Ранее французское издание Figaro со ссылкой на осведомлённые источники допускало, что бомбу перед домом бизнесмена могла установить женщина. Телеканал BFMTV уточнил, что местонахождение подозреваемого уже определено.
«Именно в тот момент, когда спутница олигарха Анна Насобина проходит рядом с заминированной сумкой, подозреваемый дистанционно приводит ее в действие “с помощью предмета, похожего на пульт дистанционного управления”, — говорится в сообщении телеканала.
ЧП произошло вечером в понедельник. Как заявили власти Монако, травмы получили трое: мужчина, женщина и ребёнок. Представительство Ермолаева подтвердило, что одним из пострадавших является сам олигарх. Генеральный прокурор княжества Стефан Тибо отметил, что происшествие не рассматривается как террористический акт.
Газета Figaro ранее писала, что, по основной версии следствия Монако, взрыв был организован СБУ, вероятно, как «предупреждение» для бизнесмена.