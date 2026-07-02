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Еще одну атаку БПЛА отразили в Нижегородской области 2 июля

По данным Минобороны, атака проводилась с 8:00 до 20:00.

Средства ПВО отразили еще одну атаку беспилотников на Нижегородскую область 2 июля. Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным министерства, атака проводилась с 8:00 до 20:00. Всего над российскими регионами сбили 100 украинских БПЛА. Помимо Нижегородской области, беспилотники уничтожили в небе над Белгородской, Брянской, Тверской, Курской, Смоленской, Рязанской, Орловской, Калужской, Тульской областями.

Также были атакованы Московская область, Краснодарнский край, Крым и акватории Черного и Азовского морей.

Напомним, что Нижегородская область подверглась атаке БПЛА в ночь на 2 июля. Было сбито 30 дронов. Один человек погиб.

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