Еще одну атаку БПЛА отразили в Нижегородской области 2 июля

Средства ПВО отразили еще одну атаку беспилотников на Нижегородскую область 2 июля. Об этом сообщили в Минобороны России.
По данным министерства, атака проводилась с 8:00 до 20:00. Всего над российскими регионами сбили 100 украинских БПЛА. Помимо Нижегородской области, беспилотники уничтожили в небе над Белгородской, Брянской, Тверской, Курской, Смоленской, Рязанской, Орловской, Калужской, Тульской областями.
Также были атакованы Московская область, Краснодарнский край, Крым и акватории Черного и Азовского морей.
Напомним, что Нижегородская область подверглась атаке БПЛА в ночь на 2 июля. Было сбито 30 дронов. Один человек погиб.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше