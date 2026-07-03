Land Cruiser вылетел на тротуар и врезался в здание Малого мраморного дворца

Вечером 2 июля в Петербурге внедорожник Toyota Land Cruiser Prado выехал за пределы проезжей части и оказался на тротуаре у Малого мраморного дворца на Гагаринской улице рядом с перекрестком со Шпалерной. Сам автомобиль едва не врезался в здание. Об этом сообщили в ВК-сообществе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург».
Фотографиями с места аварии поделились очевидцы. На снимке видно, что машина вылетела на тротуар, выбив секцию ограждения. При этом видимых серьезных повреждений автомобиль не получил. К слову, пользователи в соцсетях отреагировали на аварию нестандартно.
— Эх, жалко машину. И ведь пролезла меж зданием и столбом, — удивляются комментаторы.
Что стало причиной аварии, неизвестно. Правоохранители занимаются выяснением обстоятельств произошедшего.
Напомним, ранее мужчина погиб в лобовом ДТП на трассе в Ленобласти.