Land Cruiser вылетел на тротуар и врезался в здание Малого мраморного дворца

Вечером 2 июля в Петербурге внедорожник Toyota Land Cruiser Prado выехал за пределы проезжей части и оказался на тротуаре у Малого мраморного дворца на Гагаринской улице рядом с перекрестком со Шпалерной. Сам автомобиль едва не врезался в здание. Об этом сообщили в ВК-сообществе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург».