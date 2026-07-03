Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Land Cruiser вылетел на тротуар и врезался в здание Малого мраморного дворца

ДТП произошло на Гагаринской улице рядом с перекрестком со Шпалерной.

Источник: vk.com/wall-68471405_20649405

Вечером 2 июля в Петербурге внедорожник Toyota Land Cruiser Prado выехал за пределы проезжей части и оказался на тротуаре у Малого мраморного дворца на Гагаринской улице рядом с перекрестком со Шпалерной. Сам автомобиль едва не врезался в здание. Об этом сообщили в ВК-сообществе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург».

Фотографиями с места аварии поделились очевидцы. На снимке видно, что машина вылетела на тротуар, выбив секцию ограждения. При этом видимых серьезных повреждений автомобиль не получил. К слову, пользователи в соцсетях отреагировали на аварию нестандартно.

— Эх, жалко машину. И ведь пролезла меж зданием и столбом, — удивляются комментаторы.

Что стало причиной аварии, неизвестно. Правоохранители занимаются выяснением обстоятельств произошедшего.

Напомним, ранее мужчина погиб в лобовом ДТП на трассе в Ленобласти.