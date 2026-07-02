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В Стамбуле полыхает пляж, в тушении задействованы вертолеты

В Стамбуле пожар с пляжа распространился на лесной массив.

Источник: Аргументы и факты

В турецком Стамбуле пылает сильный пожар, возникший на пляже и успевший перекинуться на лесной массив. Об этом сообщает турецкая газета Hürriyet.

Уточняется, что огонь стал распространяться с пляжа Виранбаг.

Есть пострадавшие. По последним данным, были госпитализированы четыре человека, отмечается в публикации.

В тушении пожара задействованы вертолеты. Местные СМИ информируют, что возгорание локализовали.

Причина появления огня пока не установлена, добавляют турецкие журналисты.

В сети распространяются фото и видео с возгоранием. На них видно, что все побережье находится в сильном дыму и горят находящиеся на нем постройки.