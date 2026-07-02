В Стамбуле полыхает пляж, в тушении задействованы вертолеты

В турецком Стамбуле пылает сильный пожар, возникший на пляже и успевший перекинуться на лесной массив. Об этом сообщает турецкая газета Hürriyet.
Уточняется, что огонь стал распространяться с пляжа Виранбаг.
Есть пострадавшие. По последним данным, были госпитализированы четыре человека, отмечается в публикации.
В тушении пожара задействованы вертолеты. Местные СМИ информируют, что возгорание локализовали.
Причина появления огня пока не установлена, добавляют турецкие журналисты.
В сети распространяются фото и видео с возгоранием. На них видно, что все побережье находится в сильном дыму и горят находящиеся на нем постройки.