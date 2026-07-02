BFMTV: Взрыв у дома Ермолаева активировали при появлении его спутницы

Напомним, взрыв произошёл вечером 29 июня у дома Ермолаева в Монте-Карло. По данным властей княжества, пострадали три человека — мужчина, женщина и ребёнок. Представляющее интересы Ермолаева агентство подтвердило, что одним из пострадавших стал сам бизнесмен. Его спутница Анна Насобина получила самые тяжёлые ранения — врачи ампутировали ей обе ноги, и она до сих пор находится в критическом состоянии.